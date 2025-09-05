Учителка беше нападната с нож в професионално училище в западногерманския град Есен. Полицията е задържала един заподозрян, съобщи Дойче Веле.

Специални полицейски части от SEK, подобни на SWAT екипите в САЩ, бяха разположени в професионалното училище в града след сигнали за нападението с нож.

Властите заявиха, че учителка в училището е била намушкана в стомаха и е трябвало да бъде оперирана спешно. Не бяха предоставени допълнителни подробности за състоянието й.

Германската информационна агенция DPA съобщи, че заподозреният е 17-годишен ученик в училището.

Той е бил на свобода малко след нападението. Полицията заяви, че „е използвала огнестрелно оръжие при ареста, по време на който заподозреният е бил ранен“.

Властите са „абсолютно сигурни“, че заподозряният е нападателят, според говорител, цитиран от DPA. Той е бил задържан близо до централната жп гара в Есен.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK