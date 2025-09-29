dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 16°
19 Разкъсана облачност 14°
20 Разкъсана облачност 12°
21 Разкъсана облачност 12°
22 Разкъсана облачност 11°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
2 / 10
"Най-лошото не е отминало": Тревога във Валенсия заради опустошителното време (СНИМКИ)
Нощните проливни дъждове предизвикаха наводнения и преливане на дере
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Светът

"Най-лошото не е отминало": Тревога във Валенсия заради опустошителното време (СНИМКИ)

Нощните проливни дъждове предизвикаха наводнения и преливане на дере

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:13 ч. 29.09.2025 г.

Училищата затвориха врати в цяла Валенсия в Източна Испания, след като проливните дъждове предизвикаха опасения от повторение на фаталните наводнения, които опустошиха Средиземноморския регион миналата година.

Каталуния счита, че „най-лошото вече е отминало“, въпреки че метеорологичната тревога остава активна. Докато във Валенсия се очакват най-интензивните валежи тепърва. Обявен е червен код. През нощта са паднали над 100 литра на кв.м в провинция Кастейон.

 

Нощните проливни дъждове предизвикаха локални наводнения и преливане на дере в Алдая, един от най-тежко засегнатите градове от бедствието през октомври 2024 г., при което загинаха над 230 души. Не се съобщава за ранени, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. 

МВнР: Оранжев код за проливни дъждове в Испания за 6 март

„Има лека паника заради случилото се. Хората са много уплашени. Всички преместиха колите си от района. Поставихме бариери пред вратите си. Прекарахме малко безсънна нощ“, заяви 64-годишният пенсионер Хосе Луис Руис в Алдая.

Повече от половин милион ученици във Валенсия нямаха часове днес, 29 септември, защото 243 местни съвета в региона затвориха училищата си като предпазна мярка, съобщиха регионалните образователни власти.

Регионалната столица Валенсия също затвори всички обществени пространства, включително библиотеки, паркове, пазари и гробища, съобщиха местни служители.

Националната метеорологична агенция AEMET поддържаше крайбрежните райони на провинция Валенсия под най-високата червена тревога поради риска от проливни дъждове.

Най-големите наводнения в съвременната история на Испания водят до смъртта на над 220 души (ВИДЕО)

Тя прогнозира, че в тези райони може да паднат до 180 милиметра валежи в рамките на 12 часа, а може би и само за няколко часа.

Метеорологичната агенция понижи нивото на тревога до оранжево в други части на Валенсия, както и за южното крайбрежие на съседната област Каталония.

Наводненията от миналата година предизвикаха обществено недоволство относно системите за предупреждение и реагиране при извънредни ситуации, което засили напрежението между централното правителство на Испания и регионални власти.

Жителите продължават да протестират, обвинявайки властите, че не са предоставили навременни предупреждения.

Тъй като по-топлата атмосфера задържа повече вода, климатичните промени увеличават риска и интензивността на проливните дъждове и оттам и на наводненията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Резултатите от изборите в Молдова: Страната запазва проевропейския курс

Резултатите от изборите в Молдова: Страната запазва проевропейския курс

Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс

Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс
Камен Донев: Дощя ми се да имам самолет и да хвръкна до Манила, това е велико преживяване

Камен Донев: Дощя ми се да имам самолет и да хвръкна до Манила, това е велико преживяване
Жечо Станков: „Топлофикация София“ не е подменила нито един линеен метър мрежа за 2024 г.

Жечо Станков: „Топлофикация София“ не е подменила нито един линеен метър мрежа за 2024 г.
С Google преводач е бил поискан подкупът от екипа на Роби Уилямс

С Google преводач е бил поискан подкупът от екипа на Роби Уилямс
Тази сутрин
Снимка: Каква е ролята на спортния психолог в успеха на младите волейболисти?
Каква е ролята на спортния психолог в успеха на младите волейболисти?
Снимка: В Световния ден на сърцето: Как да се погрижим за него и кои са рисковите фактори?
В Световния ден на сърцето: Как да се погрижим за него и кои са рисковите фактори?
Снимка: Проф. Иво Петров: У нас изобилстват рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания
Проф. Иво Петров: У нас изобилстват рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания
Лице в лице
Снимка: Как да пазим сърцето си здраво?
Как да пазим сърцето си здраво?
Снимка: (Не)доверието в институциите
(Не)доверието в институциите
Снимка: Радан Кънев и д-р Иван Мартинов - гости в "Лице в лице"
Радан Кънев и д-р Иван Мартинов - гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: Голям екран за финала и в София
Голям екран за финала и в София
Снимка: В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
Снимка: Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол