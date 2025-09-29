"Най-лошото не е отминало": Тревога във Валенсия заради опустошителното време (СНИМКИ)

Училищата затвориха врати в цяла Валенсия в Източна Испания, след като проливните дъждове предизвикаха опасения от повторение на фаталните наводнения, които опустошиха Средиземноморския регион миналата година.

Каталуния счита, че „най-лошото вече е отминало“, въпреки че метеорологичната тревога остава активна. Докато във Валенсия се очакват най-интензивните валежи тепърва. Обявен е червен код. През нощта са паднали над 100 литра на кв.м в провинция Кастейон.

Нощните проливни дъждове предизвикаха локални наводнения и преливане на дере в Алдая, един от най-тежко засегнатите градове от бедствието през октомври 2024 г., при което загинаха над 230 души. Не се съобщава за ранени, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Има лека паника заради случилото се. Хората са много уплашени. Всички преместиха колите си от района. Поставихме бариери пред вратите си. Прекарахме малко безсънна нощ“, заяви 64-годишният пенсионер Хосе Луис Руис в Алдая.

Повече от половин милион ученици във Валенсия нямаха часове днес, 29 септември, защото 243 местни съвета в региона затвориха училищата си като предпазна мярка, съобщиха регионалните образователни власти.

Регионалната столица Валенсия също затвори всички обществени пространства, включително библиотеки, паркове, пазари и гробища, съобщиха местни служители.

Националната метеорологична агенция AEMET поддържаше крайбрежните райони на провинция Валенсия под най-високата червена тревога поради риска от проливни дъждове.

Тя прогнозира, че в тези райони може да паднат до 180 милиметра валежи в рамките на 12 часа, а може би и само за няколко часа.

Метеорологичната агенция понижи нивото на тревога до оранжево в други части на Валенсия, както и за южното крайбрежие на съседната област Каталония.

Наводненията от миналата година предизвикаха обществено недоволство относно системите за предупреждение и реагиране при извънредни ситуации, което засили напрежението между централното правителство на Испания и регионални власти.

Жителите продължават да протестират, обвинявайки властите, че не са предоставили навременни предупреждения.

Тъй като по-топлата атмосфера задържа повече вода, климатичните промени увеличават риска и интензивността на проливните дъждове и оттам и на наводненията.