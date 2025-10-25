dalivali.bg
Учени разкриха болестите, покосили Великата армия на Наполеон при отстъплението от Русия

Изследователите описват как са анализирали ДНК от зъбите на войници, погребани в масов гроб край Вилнюс, Литва

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:20 ч. 25.10.2025 г.

Когато през октомври 1812 г. Наполеон заповядва отстъплението от Русия, трагедията е неизбежна. Студ, глад, изтощение и болести покосяват Великата армия — около 300 000 войници не успяват да се върнат у дома.

Сабя на Наполеон се предлага на търг с началната цена 1 милион евро

Сега екип от учени от Института „Пастьор“ открива две неочаквани заболявания сред загиналите — паратиф и релапсираща (повтаряща се) треска. Откритието хвърля нова светлина върху страданията на войниците, измъчвани не само от студа и глада, но и от зарази.

„Основните причини за катастрофата са студът и гладът. Дори без инфекциозни заболявания много от тях щяха да загинат, но това откритие разширява познанията ни за епидемиите, бушували в армията“, обясни д-р Николас Раскован, цитиран от „Гардиън“. Той ръководител на отдела по микробна палеогеномика в Института „Пастьор“.

В публикация в списание Current Biology изследователите описват как са анализирали ДНК от зъбите на войници, погребани в масов гроб край Вилнюс, Литва. Докато предишни проучвания са установявали следи от тиф, новият екип използва по-съвременен метод — специално секвениране, който позволява да се търсят всички известни болестотворни бактерии.

Пистолети на Наполеон са продадени във Франция за 1,7 млн. евро

Резултатите показват, че един войник е бил заразен с бактерията Borrelia recurrentis – причинител на релапсираща треска, пренасяна от въшки, а четирима други – със Salmonella enterica, предавана чрез замърсена храна или вода. Симптомите, описани в историческите източници – треска, диария и изтощение – напълно съответстват на тези заболявания.

Макар екипът да не открива следи от тиф, както в по-ранни изследвания, учените предполагат, че това може да се дължи на разпад на старата ДНК или твърде малко количество бактерии в пробите. След обстойни проверки те стигат до извода, че инфекциите са били реални и разпространени сред войниците.

„Най-вероятно смъртта на мнозина е резултат от смесицата от студ, глад и няколко заболявания, включително паратиф и релапсираща треска. Дори нефаталните инфекции са могли фатално да отслабят изтощените хора“, пишат авторите.

