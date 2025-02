Значителна промяна в сеизмичния модел в района на Санторини има в последните часове.

За възможно вулканично пробуждане съобщават публикации на учени. За подобен развой на събитията пише чилийският геофизик и сеизмолог Луис Доносо и професора по геоложка океанография на Националния университет в Атина Еви Номику, както и Евро-средиземнморският сеизмологичен център

Към публикацията е включен пост на чилийския сеизмолог Луис Доносо:

„През последните 40 минути се наблюдава значително изменение на сеизмичната картина на станциите в района. Станциите Thera(Санторини) и APE(Апиратос) показват постиоянно нарастване на сеизмичната амплитуда, която вече е непрекъсната.“

It is confirmed. There is a more or less continuous tremor in the area of #Santorini. It seems that nothing can be seen (but it is night time) but that some noise can be heard. We do not know for sure what is going on https://t.co/ucIfgqPTU4