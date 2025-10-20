Турски спасители спасиха жена в инвалидна количка от удавяне, след като тя заседна в наводнените води в подлез в понеделник.

Видео от местния новинарски сайт Hatay Press показва как жената се бори да държи главата си над водата, докато двама души влизат в наводнените води, за да я достигнат.

Те я изваждат заедно с инвалидната ѝ количка и я отнасят на безопасно място, пише Ройтерс.

Силни дъждове предизвикаха наводнение в районите Паяс и Искендерун в провинция Хатай в Южна Турция, като нанесоха щети на домове и инфраструктура, а автомобилите затънаха в калта по пътищата.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK