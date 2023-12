Турски депутат почина, два дни след като получи сърдечен удар и припадна в парламента, докато завършваше речта си, в която критикуваше политиката на правителството спрямо Израел, съобщава Ройтерс.

54-годишният Хасан Битмез бе депутат от опозиционната партия "Фелисити" (Саадет).

Той е починал в градската болница в Анкара, съобщи министърът на здравеопазването Фахретин Коджа.

Хасан Битмез бе възпитаник на университета “Ал Азхар” в Кайро и председател на Центъра за изследване на ислямския съюз. Преди това е работил за ислямски неправителствени организации.

Той беше женен и баща на едно дете.

Официалното предаване от парламента по време на заседанието показва как Битмез пада на пода след речта си.

Той критикуваше управляващата партия на президента Реджеп Ердоган за продължаващата търговия на Турция с Израел въпреки войната в Газа и острите критики на правителството към военните бомбардировки на Израел.

„Вие позволявате на кораби да отиват в Израел и безсрамно наричате това търговия. Вие сте съучастник на Израел“, каза Битмез в речта си, след като постави транспарант на подиума с надпис: „Убиец Израел; сътрудник на ПСР“.

„Вие имате кръвта на палестинците по ръцете си, вие сте колаборационисти. Вие допринасяте за всяка бомба, която Израел хвърля върху Газа“, каза той пред депутатите по време на дебата относно бюджета на външното министерство за 2024 г.

