Канадският премиер Джъстин Трюдо заяви, че протестът на шофьорите на камиони трябва да престане.

В изказване пред депутатите в парламента Трюдо беше категоричен, че не изплашен от протеста, но разкритикува тактиките на демонстрантите и припомни, че Канада е преминала през пандемията, като е била единна и малцина протестиращи, които скандират и размахват свастики, не дават представа какви са канадците.

Canadians have the right to protest, to disagree with their government, and to make their voices heard. We’ll always protect that right. But let’s be clear: They don’t have the right to blockade our economy, or our democracy, or our fellow citizens’ daily lives. It has to stop.