Малък самолет се е разбил в Североизточна Словения. Загинали са трима души на борда, съобщи словенската полиция, цитирана от Independent.

Полицията е била информирана за случая около обяд в неделя. Самолетът е трябвало да лети по маршрут от Марибор до Лендава, Прекмурие, където е имало гъста мъгла.

Службите за спешна помощ са се втурнали към мястото, където малкият спортен самолет се е разбил близо до футболно игрище.

Самолетът Cessna Skyhawk, принадлежащ на аероклуба в Марибор, е изпълнявал панорамен полет в района на Прекмурие, когато е паднал, съобщава полицията за словенската обществена телевизия RTV Slovenia.

