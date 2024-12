Органите на реда са уведомени за инцидента в 23:30 местно време в петък.

По първоначална информация експлозивът е бил хвърлен върху открита сцена, където посетителите на фестивала са танцували.

Three people were killed and 39 injured when an explosive was thrown at a dancing floor at a Red Cross Fair in Tak province's Umphang district shortly before 11.30pm Friday. Police are still searching for the culprit. #Thailand #Tak pic.twitter.com/BMbjRQFGSY