Трима студенти от Калифорния изгарят до смърт в автомобил Tesla след инцидент през ноември 2024 г. Родителите на две от жертвите завеждат дело с обвинение, че конструктивен недостатък е попречил на децата им да избягат от огнения ад.
Делото срещу гиганта в производството на електрически автомобили е в ход в окръг Аламеда от миналия четвъртък.
На 27 ноември 2024 г. четирима младежи се движели с автомобила по път в Калифорния.
Около 3:00 часа сутринта превозното средство се е блъснало в стена и дърво и се запалило.
19-годишната Криста Цукахара, 20-годишният Джак и 19-годишният шофьор Сорен Диксън загиват в пламъците.
20-годишния Джордан Милър е единственият оцелял в инцидента.
Приятел на четиримата младежи ги следвал с друга кола. Той счупил предното стъкло с клон и издърпал Джордан от огъня.
Според родителите на Криста тя е оцеляла след удара и е била в пълно съзнание.
Младата жена обаче не е успяла да излезе от горящото превозно средство, защото Tesla е загубила захранването си, което е довело до повреда на електронната система за отключване на вратите, посочва RTL.
Родителите на Джак също завеждат дело. И по двете дела Tesla е обвинена в небрежност.
Според обвиненията компанията не е успяла да коригира значителни дефекти в безопасността на вратите на превозните си средства, което е попречило на младежите да избягат от огъня.
Родителите вярват, че мъчителната смърт на децата им е можело да бъде избегната.
Иданието San Francisco Chronicle се свърза с Tesla за коментар. От компанията не отговорят веднага.
Според полицията четиримата пътници са били под въздействието на кокаин и алкохол по време на инцидента.
Според разследващите шофирането под въздействието на алкохол и превишената скорост са довели до катастрофата.
Според адвокатите на семействата обаче близките на загиналите имат „много, много силни аргументи“ срещу Тесла.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK