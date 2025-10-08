Трима студенти от Калифорния изгарят до смърт в автомобил Tesla след инцидент през ноември 2024 г. Родителите на две от жертвите завеждат дело с обвинение, че конструктивен недостатък е попречил на децата им да избягат от огнения ад.

Делото срещу гиганта в производството на електрически автомобили е в ход в окръг Аламеда от миналия четвъртък.

На 27 ноември 2024 г. четирима младежи се движели с автомобила по път в Калифорния.

Около 3:00 часа сутринта превозното средство се е блъснало в стена и дърво и се запалило.

19-годишната Криста Цукахара, 20-годишният Джак и 19-годишният шофьор Сорен Диксън загиват в пламъците.

20-годишния Джордан Милър е единственият оцелял в инцидента.

Приятел на четиримата младежи ги следвал с друга кола. Той счупил предното стъкло с клон и издърпал Джордан от огъня.

Снимка: Facebook

Според родителите на Криста тя е оцеляла след удара и е била в пълно съзнание.

Младата жена обаче не е успяла да излезе от горящото превозно средство, защото Tesla е загубила захранването си, което е довело до повреда на електронната система за отключване на вратите, посочва RTL.

Родителите на Джак също завеждат дело. И по двете дела Tesla е обвинена в небрежност.

Според обвиненията компанията не е успяла да коригира значителни дефекти в безопасността на вратите на превозните си средства, което е попречило на младежите да избягат от огъня.

Родителите вярват, че мъчителната смърт на децата им е можело да бъде избегната.

Иданието San Francisco Chronicle се свърза с Tesla за коментар. От компанията не отговорят веднага.

Според полицията четиримата пътници са били под въздействието на кокаин и алкохол по време на инцидента.

Според разследващите шофирането под въздействието на алкохол и превишената скорост са довели до катастрофата.

Според адвокатите на семействата обаче близките на загиналите имат „много, много силни аргументи“ срещу Тесла.

