Триетажна сграда се срути в Източен Лондон, съобщава Би Би Си.

Службите за спешна помощ са извикани около 12:15 часа в район Хакни. На място е установено, че задната част на блока се е срутила до земята.

Няма данни за пострадали.

31-годишният мъж, който стана свидетел на срутването, каза, че е било "много страшно".

„Всичко, което чух, беше силен звук и сградата, в която живеех, се тресеше, сякаш имаше земетресение. Когато погледнах през прозореца, цялата сграда беше срутена“, каза той.

На място са изпратени около 60 пожарникари.

A building that collapsed in North London that could have been caused by gas explosion. Fire fighters, Ambulance and Police are all present with high volume.

A possibility that people could be under the rubble. Pray for them. #londonfirebrigade #London #gas #news #foryou #viral pic.twitter.com/388xcEs0QF