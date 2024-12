Десетки хиляди домове в Босна и Херцеговина останаха без електричество, след като страната бе връхлетяна от снежна буря. Най-засегнати са северните части, съобщи агенция АНСА.

Обилните снеговалежи и силният вятър са предизвикали повреди в наземната електрическа мрежа, като най-малко 200 000 домакинства са останали без ток.

„В периода от 4 до 10:30 ч. без ток останаха около 180 000 домакинства“, посочиха от Elektroprivreda BiH, един от трите доставчика на електроенергия в страната, като отбелязаха, че в регионите, обслужвани от тях, към момента нямат ток около 60 000 потребители.

Според същия източник около 130 000 жилища, институции и предприятия са били без ток за няколко часа сутринта, но изпратените на място екипи са успели да отстранят няколко аварии.

