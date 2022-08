Десетки пътници заседнаха с часове под Ламанша. Причината беше повреда на влака, който свързва френския град Кале с британския Фолкстоун.

На кадри в социалните мрежи се вижда как хората се придвижват пеша в аварийния тунел между Франция и Великобритания. Обикновено железницата изминава този маршрут за около 35 минути.

В този случай обаче хората са прекарали под водата поне 5 часа. Някои от потърпевшите са получили панически атаки.

Trains stopped in the #Eurotunnel between #France and #England on Tuesday.

Hundreds of passengers were stuck under the Channel Tunnel for around five hours after the train's #alarms went off and had to be investigated.#EnglishChannel pic.twitter.com/JpYauXvbUO