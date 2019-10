Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще разруши икономиката на Турция, ако Анкара предприеме някакви действия, излизащи от рамките на позволеното, предадоха световните агенции. Изявлението на Тръмп бе направено след решението му да изтегли американските сили от Североизточна Сирия.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...