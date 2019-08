Американският президент Доналд Тръмп се отказа от Гренландия и отмени посещението си в Дания идния месец.

Той съобщи в „Туитър”, че отлага планирана среща с премиера на Дания Мете Фредериксен заради липсата на интерес от нейна страна към офертата му за покупка на Гренландия.

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!