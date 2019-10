Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в „Туитър” снимка на кучето, придружавало американските войници в нападението през уикенда, при което беше ликвидиран лидерът на „Ислямска държава” Абу Бакр ал Багдади.

"Декласифицирахме снимка на чудесното куче, което свърши такава прекрасна работа в залавянето и убиването на лидера на „Ислямска държава”, написа Тръмп в социалната мрежа.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw