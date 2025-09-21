dalivali.bg
София
сега Слънчево 28°
17 Слънчево 28°
18 Слънчево 27°
19 Слънчево 25°
20 Слънчево 22°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време

Последни новини

Нетаняху: Създаването на Палестина ще застраши оцеляването на Израел

Нетаняху: Създаването на Палестина ще застраши оцеляването на Израел
Две жени са задържани след акция на ГДБОП срещу проституция в Ямбол

Две жени са задържани след акция на ГДБОП срещу проституция в Ямбол

С опасност за живота е пострадалата при тежката катастрофа с две жертви в София

Голям пожар гори край село Ракита, застрашително се придвижва към Перник (СНИМКИ)

Тревога: НАТО вдигна германски изтребители след поява на руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Кремъл заяви, че Великобритания е предводител на „лагера на привържениците на войната“ в Украйна

След 9 дни в неизвестност: Домашна котка беглец беше открита на летище в Кипър

Нети на 50: Да живееш живот, в който нещата не са подредени и не знаеш защо - е наистина отвратително

ЕС ще отхвърли иска на Турция за защитен статут на дюнера

Наши ученици са световни шампиони в състезание с водородни колички, които сглобяват сами
Светът

Тръмп оказва натиск върху главния прокурор на САЩ

Бившият директор на ФБР Джеймс Б. Коми ръководеше знаково дело за измама срещу Тръмп. Тръмп уволни Коми през 2017 г. в началото на първия си мандат

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:10 ч. 21.09.2025 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес в социалната си платформа „Трут Соушъл“ главния прокурор Памела Бонди да предприеме действия срещу лица, които смята за свои врагове, предаде ДПА.

„ТРЯБВА ДА ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ СЕГА!“, написа Тръмп в платформата си, с директно обръщение към „Пам“.

В публикацията президентът конкретно споменава бившия директор на ФБР Джеймс Б. Коми, сенатора от Калифорния Адам Шиф, когото Тръмп нарича „Хлъзгав“, и „Летиша“, имайки предвид главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс.

Тръмп заплаши Венецуела, че ще плати

Бившият директор на ФБР Джеймс Б. Коми ръководеше знаково дело за измама срещу Тръмп. Тръмп уволни Коми през 2017 г. в началото на първия си мандат, след като той публично потвърди, че Тръмп е разследван.

Сенаторът на Калифорния Адам Шиф, е бивш конгресмен, който изигра важна роля в усилията на демократите за процедурата по „импийчмънт“ на Тръмп и беше член на комисията, разследваща щурма на Капитолия в столицата Вашингтон от поддръжници на Тръмп.

Службата на Летиша Джеймс заведе гражданско дело за измама срещу Тръмп през 2022 г. в Ню Йорк като го осъди да плати 454,2 млн. долара.

В съобщението си до прокурорката Памела Бонди Тръмп се оплаква, че е видял повече от 30 изявления и публикации, в които се споменават едни и същи неща: че въпреки многото приказки за Коми, Шиф и Джеймс, нищо не е било направено, въпреки че „всички те са виновни като никой друг“.

„Не можем да отлагаме повече“, написа президентът  идобави: „Това унищожава репутацията ни и доверието към нас“.

Американските президенти традиционно отдават голямо значение на запазването на независимостта на съдебната система. Републиканецът Тръмп обаче вече е нарушил много от общоприетите норми, посочва ДПА.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Тежка катастрофа на бул. „Драган Цанков“ в София, има загинали

Тежка катастрофа на бул. „Драган Цанков“ в София, има загинали
Летният сезон в "Слънчев бряг" и "Златни пясъци": Рекорден по нощувки и по-добър от предпандемичната 2019 г.

Летният сезон в "Слънчев бряг" и "Златни пясъци": Рекорден по нощувки и по-добър от предпандемичната 2019 г.
"Нужна е авиация, преди да стане ад": Огнена стихия затвори път край Асеновград (ВИДЕО, СНИМКИ)

"Нужна е авиация, преди да стане ад": Огнена стихия затвори път край Асеновград (ВИДЕО, СНИМКИ)
"Бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред НС": СО проверява сигнал от Ивайло Мирчев

"Бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред НС": СО проверява сигнал от Ивайло Мирчев
Голям пожар край Плевен, гъст дим се издига над града (СНИМКИ)

Голям пожар край Плевен, гъст дим се издига над града (СНИМКИ)
Тази сутрин
Снимка: „Тази сутрин“ на живо от Велико Търново: Празнично издание за Независимостта на България
„Тази сутрин“ на живо от Велико Търново: Празнично издание за Независимостта на България
Снимка: У нас има деца, които нямат възможност да бъдат осиновени. Защо?
У нас има деца, които нямат възможност да бъдат осиновени. Защо?
Снимка: Уникална изложба в Безистена в Ямбол: Показват реликви от известни български и чуждестранни спортисти
Уникална изложба в Безистена в Ямбол: Показват реликви от известни български и чуждестранни спортисти
Лице в лице
Снимка: "Да изчистим България заедно" се провежда утре - 20 септември
"Да изчистим България заедно" се провежда утре - 20 септември
Снимка: Реформи в образованието
Реформи в образованието
Снимка: Правосъдие и справедливост
Правосъдие и справедливост
Тази събота и неделя
Снимка: Мускили без стероиди
Мускили без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев