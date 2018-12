Американският президент Доналд Тръмп обеща днес, че съюзници няма да се възползват повече от Съединените щати, предаде Франс прес.

"На неколцината сенатори, които мислят, че не обичам, нито оценявам да бъда съюзник с други страни, те грешат. НАИСТИНА ОБИЧАМ", написа Тръмп в "Туитър".

To those few Senators who think I don’t like or appreciate being allied with other countries, they are wrong, I DO. What I don’t like, however, is when many of these same countries take advantage of their friendship with the United States, both in Military Protection and Trade...