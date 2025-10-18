Правителството на американския президент Доналд Тръмп поиска в петък от Върховния съд на САЩ разрешение за разполагането на националната гвардия в Чикаго, пише Франс прес.

Тръмп обяви в началото на този месец, че ще изпрати стотици войници от националната гвардия в третия най-голям град в САЩ, за да се борят с престъпността и да пазят служителите на федералната полиция.

Федерален съд обаче замрази разполагането на войниците, като заяви, че няма достатъчно доказателство, че в щата Илинойс, в който се намира Чикаго, има въоръжено въстание. Апелативна инстанция потвърди в четвъртък това решение.

По тази причина правителството отнесе делото до Върховния съд.

Тръмп от седмици иска да разположи националната гвардия в Чикаго, както направи с Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис.

Националната гвардия е съставена от армейски резервисти, които са използвани за справяне с природни бедствия и които могат да бъдат изпращани на сражения в чужбина.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK