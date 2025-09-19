Toyota изтегля 591 377 автомобила в САЩ заради проблем с 12,3-инчовия дисплей зад волана, съобщават медиите зад Океана. Електронният дисплей не винаги показва скоростта на автомобила, предупредителни сигнали за спирачната система и индикаторите за налягането в гумите, което увеличава риска от катастрофа или нараняване, съобщи регулаторът за безопасност на автомобилите в САЩ.

Итеглянето обхваща няколко модела от 2023 до 2025 г., включително най-продаваните Toyota RAV4, Highlander, Grand Highlander, Camry и Tacoma. Включени са и някои по-малки модели, като спортната Corolla GR и луксозния Crown Signia, както и три модела на Lexus. Най-засегнат е средният пикап Tacoma, с около 97 500 единици.

Toyota съобщи, че към момента няма готово решение, но очаква проблемът да бъде поправен с безплатна актуализация на софтуера в националните дилърства до декември. Собствениците на засегнатите автомобили ще получат писма за безплатното решение в началото на ноември 2025 г.

Компанията също така издаде забрана за продажба на около 275 автомобила, които са на склад при дилърите. Toyota уточни, че изтеглянето се различава за бензиновите и плъгин хибридните модели.

За автомобили без плъгин, ще се извърши софтуерна актуализация в дилърството.

За автомобили с плъгин може да се наложи смяна на инструменталния панел, която ще бъде безплатна.

Това е осмото изтегляне на Toyota в САЩ за тази година, като общо марката е засегнала 1,5 милиона автомобила. Автомобилният производител, често класиран сред най-надеждните в страната, не е отговорил веднага на запитване за коментар.

