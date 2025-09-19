Toyota изтегля 591 377 автомобила в САЩ заради проблем с 12,3-инчовия дисплей зад волана, съобщават медиите зад Океана. Електронният дисплей не винаги показва скоростта на автомобила, предупредителни сигнали за спирачната система и индикаторите за налягането в гумите, което увеличава риска от катастрофа или нараняване, съобщи регулаторът за безопасност на автомобилите в САЩ.

Итеглянето обхваща няколко модела от 2023 до 2025 г., включително най-продаваните Toyota RAV4, Highlander, Grand Highlander, Camry и Tacoma. Включени са и някои по-малки модели, като спортната Corolla GR и луксозния Crown Signia, както и три модела на Lexus. Най-засегнат е средният пикап Tacoma, с около 97 500 единици.

Toyota съобщи, че към момента няма готово решение, но очаква проблемът да бъде поправен с безплатна актуализация на софтуера в националните дилърства до декември. Собствениците на засегнатите автомобили ще получат писма за безплатното решение в началото на ноември 2025 г.

„Тойота“ спира временно производството на коли в Япония заради липса на стоманени части

Компанията също така издаде забрана за продажба на около 275 автомобила, които са на склад при дилърите. Toyota уточни, че изтеглянето се различава за бензиновите и плъгин хибридните модели.

  • За автомобили без плъгин, ще се извърши софтуерна актуализация в дилърството.
  • За автомобили с плъгин може да се наложи смяна на инструменталния панел, която ще бъде безплатна.

Това е осмото изтегляне на Toyota в САЩ за тази година, като общо марката е засегнала 1,5 милиона автомобила. Автомобилният производител, често класиран сред най-надеждните в страната, не е отговорил веднага на запитване за коментар.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK