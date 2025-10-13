Ако ви се дадат средства, бихте ли си купили вила в Бевърли Хилс или силно сигурен подземен бункер, за да сте готови да оцелеете автономно в случай на апокалипсис? Любопитно е, че редица технологични милиардери са избрали второто, пише БГНЕС. Още през 2014 г. Марк Зукърбърг се зае с мащабен подземен проект, оценен на 270 милиона долара, в своето имение Koolau Ranch, парцел от 566 хектара земя на хавайския остров Кауай.

Очаква се обектът да включва скривалище от 450 квадратни метра, оборудвано със собствени енергийни и хранителни резерви. „Това е просто малък подслон, нещо като мазе“, уверява той.

От своя страна, Рийд Хофман, съоснователят на LinkedIn, говори през 2017 г. пред New Yorker за тези „застраховки срещу апокалипсиса“, които според него повече от половината милиардери от Силициевата долина са създали за себе си, по-специално чрез имоти в Нова Зеландия, популярна дестинация за недвижими имоти за свръхбогатите:

„Да кажеш, че „купуваш къща в Нова Зеландия“ е вид намигване и не е нужно да казваш повече. След като масонското ръкостискане приключи, те ще кажат: „О, знаете ли, имам брокер, който продава стари силози за междуконтинентални балистични ракети. Те са бронирани срещу ядрени ракети и изглежда добра идея да се живее в тях.“

Именно в Нова Зеландия Сам Олтман, изпълнителният директор на OpenAI, планира да се срещне с приятеля си Питър Тийл, съосновател на Palantir Technologies, в случай на глобална катастрофа.

И докато много хора се притесняват от скоростта, с която се развива изкуственият интелект, и опасностите от някои от неговите приложения, тези, които инвестират най-много в сектора, не са последните, които си осигуряват парашут... или постоянно убежище.

Малко преди старта на ChatGPT, Иля Суцкевер, съосновател на OpenAI, който исторически е бил по-предпазлив от Олтман, е казал:

„Определено ще построим бункер, преди да стартираме AGI“, предлагайки на колегите си да изкопаят подземно убежище за водещите учени на компанията, преди да разкрият такава мощна технология на света. Оттогава той напусна OpenAI, за да създаде собствена компания, фокусирана върху безопасното и контролирано разработване на изкуствен интелект.

Остава да се види дали и кога може да се появи AGI и дали неговите възможности ще отговарят на очакванията. Опасения, изразени от собствените му разработчици.

Според Демис Хасабис, ръководител на DeepMind, би трябвало да очакваме подобно развитие през следващите пет до десет години.

За Дарио Амодей, основателят на Anthropic, това може да се случи още през 2026 г. Но освен прогнозите на инвеститорите, експертите в индустрията са далеч по-скептични, като например Дейм Уенди Хол, професор по компютърни науки в Университета в Саутхемптън в Обединеното кралство:

„Научната общност казва, че изкуственият интелект е страхотна технология, но той не е близо до човешкия интелект“, твърди тя, заедно с Нийл Лорънс, професор по машинно обучение в Университета в Кеймбридж, който смята тези дебати за ненужно алармистични: „Идеята за изкуствен общ интелект е толкова абсурдна, колкото и идеята за „изкуствен общ инструмент“. Подходящият инструмент зависи от контекста“, каза Лорънс.

„Взех Airbus A350 до Кения, използвам кола, за да стигам до университета всеки ден, ходя пеша до столовата... Никое превозно средство не би могло да направи всичко това“, продължи ученът.

Основното безпокойство е, че сме толкова погълнати от разговорите на технологичните гиганти за ОБИ, че пропускаме начини за подобряване на живота на хората“, заключи той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK