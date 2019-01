Торнадо на летището в Анталия. 12 души са ранени, а два самолета са повредени, съобщават турските медии.

Стихията е обърнала автобус, микробус и една стълба. Пострадалите са настанени в болница, няма опасност за живота им.

Tornado tosses buses and planes, damages helicopter at Antalya airport, injuring 12 people in second such weather event in 3 days in Turkey's south https://t.co/77oCP7HGdJ pic.twitter.com/S3y4WxVFDG