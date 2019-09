Торнадо мина през най-големия град в щата Южна Дакота - Сиукс Фолс, късно вечерта във вторник, оставяйки след себе си множество разрушения.

Силни гръмотевични бури имаше в няколко окръга в щата, съобщава Ройтерс.

Several hours ago a tornado ripped through the south side of the largest city in South Dakota. Avera Behavioral Health and Avera Heart Hospital suffered severe damages. It is a testament to the effort of the staff to keep patients safe that there were no casualties. pic.twitter.com/d9WCQIo6R3 — dreamghoul (@TheDreamGhoul) September 11, 2019

Кадри показват щетите, които са нанесли бурите. Изпочупени си стъкла на магазини, има много паднали дървета, които са блокирали пътища и са нанесли щети на автомобили.

Снимки, разпространени в социалните мрежи, показват срутени тавани на постройки.

Sioux Falls, SOUTH DAKOTA likely tornado damage from overnight to a Best Buy and Advanced Auto Parts among the 37 structures compromised;fortunate no serious injuries to report. City is asking people to stay in place until they can clean it up. Schools delayed 2 hours. @ksfynews pic.twitter.com/c2qZhzBKsQ — Ginger Zee (@Ginger_Zee) September 11, 2019

Има паднали електропроводи. Прекъснато е електрозахранването на повече от 7000 души.

Полицията е отправила предупреждение към хората да не предприемат пътувания. Все още не е ясно дали има пострадали след силните бури.