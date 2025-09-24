Тийнейджъри пребиха 14-годишен: Един от нападателите си обръсна главата, за да не го познаят

Арестуваха петима тийнейджъри заради нападение над 14-годишно момче пред училище в Аспропиргос, западно от Атина, съобщават гръцки медии.
Младежите са обвинени в нанасяне на телесна повреда и обида. Те били задържани още същия ден след проведено предварително разследване.
По данни на полицията един от заподозрените се опитал да затрудни разпознаването си, като обръснал главата си, за да промени външния си вид.
Петимата тийнейджъри вече са предадени на прокуратурата.
