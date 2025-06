Тежък пътен инцидент с украински автобус във Франция. Най-малко четирима души са загинали, а сред ранените има и деца, съобщават пресслужбата на Министерството на външните работи и Le Monde.

Катастрофата е станала близо до френския град Льо Ман на магистралата Рен-Ле Ман.

"Настъпи пътнотранспортно произшествие с участието на пътнически автобус с украинска регистрация. Представители на посолството и лично посланикът на Украйна отидоха на мястото на произшествието", съобщават от Министерството на външните работи.

По данни на ведомството автобусът е превозвал украински граждани, включително група деца. По предварителни данни при инцидента са загинали четирима души, а най-малко 30 други са ранени, 11 от които са в тежко състояние.

Horrible news of a tragic bus accident wich resulted in many Ukrainian victims, including children. They were returning from an academic exchange with a French lycée in Brittany. On the way to Paris, the bus lost control and veered off the road.



As of now, four adults have died,…