Някои от водещите световни параолимпийци заявиха в социалните мрежи, че няма да участват в Параолимпийските игри в Париж през 2024 г. Това е част от кампанията „Те не играят игри“ на Международния параолимпийски комитет.

Уловката е там, че след гръмкото заявление „Няма да участвам на Параолимпийските игри в Париж 2024“, спортистите пишат: „Ще се състезавам!“.

Това служи като напомняне, че параолимпийците често са възхвалявани просто за това, че участват в спорта, а не заради завидните им умения или стремеж към победа.

Сред водещите световни спортисти, които ще се състезават, са

Идеята на онлайн движението е да се насърчи особеното внимание към езика, използван за описание на параолимпийците, в сравнение със спортистите, които се състезават без увреждания.

„Параолимпийците често са описвани в медиите като „участници“, а не като „състезатели“. Социалната стратегия на adam&eveDDB и участието на толкова много велики параолимпийци ще помогнат за разговорите по този въпрос - а също и за постигането на по-широките цели на нашата кампания“, каза Крейг Спенс, говорителят на Международния параолимпийски комитет.

А творческият директор на компанията – Ричард Брим, заяви:

„Изключително сме горди с тази работа за Международния параолимпийски комитет от Ню Йорк със стратегическа подкрепа от Лондон. Когато хората говорят за спортистите, участващи в Олимпийските игри, те обикновено говорят за това, че се състезават, а когато говорят за това, че участват в Параолимпийските игри, те говорят повече за това, че участват. За какво става дума?“

Параолимпийците ще споделят посланието в своите социални канали, като част от кампанията „Те не играят игри“ и информация за местата, където могат да се гледат Игрите.

