Жена е била изгорена жива от тълпа в северния щат Нигер, след като е била обвинена в богохулство срещу пророка Мохамед, съобщи полицията.

Полицията осъди убийството на жената, идентифицирана в местните медии като продавачка на храна на име Амайе, пише Би Би Си.

Очевидци разказват, че мъж шеговито е предложил брак на продавачката, а отговорът ѝ е бил сметнат за богохулство от някои хора в района.

„За съжаление, това доведе до нападение на тълпата и тя беше подпалена, преди полицейските екипи да пристигне на мястото на инцидента“, каза говорителят на щатската полиция.

Подобни убийства не са необичайни в Северна Нигерия, където богохулството се счита за престъпление съгласно ислямското право, което действа наред със светското в 12 предимно мюсюлмански щата.

Правозащитната група „Амнести интернешънъл“ заяви, че богохулството често е „използвано като оръжие за уреждане на лични сметки“ в Северна Нигерия.

Незначително несъгласие или спор водят до обвинения в богохулство и след това тълпата линчува обвиняемия незабавно, се казва още в изявлението на полицията.

Поне двама други души са били линчувани заради подобни обвинения през последните три години, като критиците посочват, че не се прави достатъчно, за да се предотвратят убийствата, насочени както към мюсюлмани, така и към християни.

През 2022 г. студентката Дебора Самюел е била пребита и изгорена жива в щата Сокото, след като е била обвинена в богохулни коментари.

Въпреки че конституцията на Нигерия защитава свободата на словото, страната остава дълбоко разделена по въпросите на вярата и справедливостта.

Върховният съд на Нигерия в миналото е постановявал, че твърденията за богохулство трябва да бъдат доказани в съда.

