dalivali.bg
София
сега Дъжд 13°
22 Дъжд 12°
23 Дъжд 12°
00 Дъжд 12°
01 Дъжд 11°
Последни
новини
Дъжд
Космическо време
Светът

Талибаните освобождават американски гражданин от афганистански затвор

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио приветства освобождаването

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:26 ч. 28.09.2025 г.

Талибаните освободиха американски гражданин от афганистански затвор, седмици след като обявиха, че са постигнали споразумение с американски пратеници за размяна на затворници като част от усилията за нормализиране на отношенията, предаде Асошиейтед прес.

Заместник-говорителят на външното министерство на талибаните, Зия Ахмад Такал, идентифицира мъжа като Амир Амири. Той не посочи кога, защо и къде е бил задържан Амири.

Служител, запознат с освобождаването, заяви, че Амири е бил задържан в Афганистан от декември 2024 г. и е на път да се върне в САЩ, отбелязва АП.

След изтеглянето: САЩ са евакуирали първите американски граждани от Афганистан

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио приветства освобождаването на Амири, като заяви, че то е знак за решимостта на администрацията, подкрепена от неотдавнашния указ на президента, да защити американските граждани от неправомерно задържане в чужбина.

„Въпреки че това е важна крачка напред, други американци остават несправедливо задържани в Афганистан. Президентът Тръмп няма да почива, докато всички наши затворници не се върнат у дома“, заяви той.

оследвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Циркова артистка загина по време на представление

Циркова артистка загина по време на представление
Къде да гледаме финала заедно? (Обновява се)

Къде да гледаме финала заедно? (Обновява се)
България гледа заедно финала на световното (СНИМКИ и ВИДЕО)

България гледа заедно финала на световното (СНИМКИ и ВИДЕО)

Политиците поздравиха националите ни по волейбол за сребърния медал

Политиците поздравиха националите ни по волейбол за сребърния медал
Залогът от изборите в Молдова: Кой ще бъде на южната граница на Украйна

Залогът от изборите в Молдова: Кой ще бъде на южната граница на Украйна
Тази сутрин
Снимка: Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Снимка: "По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
"По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
Снимка: С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
Лице в лице
Снимка: Кризата с водата: Нов закон за ВИК, нови сондажи и инвестиционен план – кога ще има ефект?
Кризата с водата: Нов закон за ВИК, нови сондажи и инвестиционен план – кога ще има ефект?
Снимка: Йово Николов: Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството
Йово Николов: Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството
Снимка: д-р Ненков: Ваксините не причиняват аутизъм, далеч по-реален риск за развитието е липсата на общуване с деца
д-р Ненков: Ваксините не причиняват аутизъм, далеч по-реален риск за развитието е липсата на общуване с деца
Тази събота и неделя
Снимка: Голям екран за финала и в София
Голям екран за финала и в София
Снимка: В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
Снимка: Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол