Американският гросмайстор Даниел Народицки е починал внезапно - само на 29 години, предаде Ройтерс. Светът на шахмата е в шок.

Скръбната вест съобщи семейството на Народицки в изявление, публикувано от клуба му - The Charlotte Chess Center.

„С голяма тъга споделяме неочакваната кончина на Даниел Народицки. Той беше талантлив шахматист, коментатор, преподавател, и ценен член на шахматната общност", се казва в него.

Причината за смъртта му не се посочва.

Народицки е роден в Калифорния през 1995 г.

Той се превръща в една от най-разпознаваемите шахматни фигури в Съединените щати. Бивш световен шампион за младежи, през 2013 г. става гросмайстор.

Очаквайте подробности.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK