Редица постапокалиптични филми, заснети пред годините, изобразяват как би изглеждал света, ако хората изчезнат. Освен продукт на кинематографията необятното поле е изследвано и от учени.

Френският фотограф Ромен Вейон обаче се е посветил на мисията да улови в снимки потенциалния резултат от планета без хора. 38-годишният мъж прекарва години в снимане на изоставени места по света, които са били превзети от природата, пише Си Ен Ен.

Снимка: Instagram/@romain_veillon

За последната си книга "Green Urbex: The World Without Us" той заснема серия от изоставени и/или забравени места, сред които град призрак в Намибия, изоставено кино в Брюксел, порутена тосканска вила и неизползваема железопътна линия в Украйна.

Снимка: Instagram/@romain_veillon

Вейон, който работи по втория том на книгата, се надява, че призрачните изображения ще напомнят за необходимостта да живеем в хармония със заобикалящия ни свят.

Снимка: Instagram/@romain_veillon

"Всички ние сме очаровани от тази постапокалиптична визия. Може би трябва да видим подобни места, за да се наслаждаваме на това, което имаме, и на времето, което е пред нас", казва фотографът пред американското издание.

Снимките в книгата му са заснети през последните 10 години.

Снимка: Instagram/@romain_veillon

Заснемането на безлюдни места в толкова различни и често отдалечени кътчета на света обаче е далеч по-сложно от това просто да вземеш фотоапарата и да тръгнеш на път.

Снимка: Instagram/@romain_veillon

Понякога Вейлон прекарва месеци в проучване на по-малко известни места и определяне на точното им местоположение, чака и известно време за получаване на разрешение за снимането им.

Снимка: Instagram/@romain_veillon

Един от акцентите в книгата е изображение на Бузлуджа, а Вейлон казва, че монументът е едно от любимите му места за снимане.

"Бузлуджа със сигурност е най-необикновеното и уникално място, на което някога съм бил. Отвън тя прилича на НЛО, а вътре се намират най-красивите мозайки“, добавя той.