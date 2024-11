Властите в провинцията бяха толкова силно обезпокоени от приближаването на тайфуна, че заплашваха уязвимите селяни с арест, ако не изпълнят заповедта да се евакуират на по-безопасни места.

Повече от 750 000 души са намерили убежище в убежищата за настаняване, включително в църкви и търговски център, съобщи представител на Службата за гражданска защита.

Всяка година Филипините са връхлитани средно от по около 20 тропически бури, придружени от порои и буреносни ветрове и причиняват опасни свлачища.

Super Typhoon Man-Yi(#PepitoPH) has intensified further now extremely dangerous cat 5 storm 1 min sustained winds 140 knots, Eye expected to hit the NE of Catanduanes island, #Philippines in a few hours! Seen as sun sets this evening #Himawari-9 #TyphoonManYi #TyphoonPepito pic.twitter.com/1Zk46dL9SY