Супертайфунът „Йаги“ уби най-малко двама души и рани 92 други, след като връхлетя южнокитайския остров Хайнан, съобщиха държавните медии.

„Бурята премина през острова със силен дъжд и поривисти ветрове, оставяйки най-малко двама загинали и 92 ранени“, съобщи държавната информационна агенция Синхуа, цитирайки местните власти.

Държавната телевизия CCTV уточни, че „Йаги“ е донесъл ветрове със скорост над 230 километра в час, изкоренявайки дървета и предизвиквайки евакуацията на около 460 000 души на острова.

