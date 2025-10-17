Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер дава показания пред разследваща комисия на регионалния парламент на провинция Мекленбург във връзка със строителството на газопровода "Северен поток 2", предаде ДПА.

81-годишният политик от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) ще бъде изслушан чрез видеоконферентна връзка от офиса си в северния германски град Хановер заради влошеното му здравословното му състояние. По-рано тази година Шродер беще хоспитализиран със симптоми на синдрома бърнаут.

По-късно в петък показания пред разследващата комисия ще даде и Хелге Браун, която оглавяваше канцеларията на бившата канцлерка Ангела Меркел, пише БТА.

Комисията разследва дейности, свързани с Фондацията за защита на климата в Мекленбург. Фондацията бе създадена в началото на 2021 г. в североизточната германска провинция с основната цел да довърши газопровода "Северен поток 2" в момент, в който САЩ заплашваха със санкции компаниите, участващи в строежа на съоръжението. Освен това фондацията трябваше да реши екологичните проблеми около "Северен поток 2".

Депутатите от регионалния парламент искат да изяснят кой е инициирал учредяването на фондацията и дали Русия е оказала влияние.

След като напусна политиката, Шрьодер дълги години работи в руски енергийни компании, включително като председател на борда на акционерното дружество "Северен поток 2", което дари 20 милиона евро на спорната фондация за защита на климата.

Браун беше сред най-близките сътрудници на тогавашната канцлерка Меркел по времето на планиране, одобряване и изграждане на "Северен поток 2".

