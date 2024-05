Охранител е прострелян пред дома на рапъра Дрейк. Той е в тежко състояние и е откаран в болница, където медици се борят за живота му. За инцидента съобщи полицията в Торонто.

Снимка: Ройтерс

По първоначални данни изстрелът е произведен от автомобил в близост до имението на певеца във вторник около два часа сутринта местно време. Заподозрените са избягали от мястото на местопрестъплението.

Снимка: Ройтерс

Все още не е ясно дали Дрейк е бил мишена на стрелците. Той не бил в дома си по време на трагичния инцидент.

От полицията заявяват, че по случая се води разследване, но все още не може да се категоризира мотив.

Снимка: Ройтерс

„В контакт сме с екипа на Дрейк и си сътрудничим“, заяви пред Би Би Си във вторник инспектор Пол Кравчик от интегрираната оперативна група за борба с оръжията и бандите.

Той обясни, че в момента се разглежда видеозаписът, заснел стрелбата, но все още е трудно да се даде повече информация, тъй като има проблем в качеството на видеото.

Снимка: Ройтерс

Свидетели на случилото се разказват, че охранителят е прострелян няколко пъти в областта на гърдите.

Кметът на Торонто Оливия Чоу заяви, че е била информирана от полицията за стрелбата, но отказа да предостави подробности.

"Престъпниците не са добре дошли в този град. Надявам се полицията да залови извършителите", каза тя.

Снимка: Ройтерс

Понастоящем Дрейк е въвлечен в редица вражди с други музикални изпълнители. Най-разгорещеният от тях е продължаващият спор с Кендрик Ламар, който тази седмица достигна трескава фаза. Двамата рапъри пуснаха песни, в които отправиха купища обвинения и обиди един към друг.

В миналото в центъра на словесните им войни стоеше съперничеството кой е по-голямата звезда, но този път двамата изпълнители отидоха доста по-далеч в текстовете на песните, появили се в последните дни.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

"Кажи, Дрейк, чух, че ги предпочиташ млади", казва Кендрик Ламар в Not Like Us, в която рапира за "сертифицирани педофили". В текста си роденият в Лос Анджелис Ламар обвинява Дрейк, който е от Канада, че не е "колега", а "колонизатор" на американската култура на чернокожите. В друга песен, излязла пред уикенда - Meet the Grahams, Ламар твърди, че Дрейк - чието истинско име е Обри Греъм, има тайна дъщеря.

Дрейк пък пусна парче, озаглавено Family Matters, в което се намеква за изневяра и дори насилие във връзката на Ламар с неговата годеница Уитни Алфорд. Канадецът отхвърли обвиненията в друга своя песен The Heart Part 6, излязла в неделя.

Снимка: Ройтерс

В социалните мрежи Дрейк често говори за своя дом, който нарича „Посолството“. Вратата му е два пъти по-висока от допустимото според градските закони заради нуждите на сигурността му. В момента имотът е отцепен, а полиция разследва стрелбата.