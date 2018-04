Стрелба край централата на „ЮТюб” в Сан Бруно, Калифорния. От полицията не дават повече информация. Властите призоваха хората да стоят далеч от мястото.

Не се съобщава за пострадали или убити. Ръководството на компанията също потвърди за такъв инцидент без да е в състояние да съобщи повече детайли.

Изстрелите са чути на паркинга и в близките заведения. Свидетели на стрелбата споделят в социалните медии за паника и бягащи хора. Служителите на „ЮТюб” са били евакуирани от сградата.

Служител на компанията написа в "Туитър", че той и негови колеги са блокирани в офисите, след като са чули изстрели и са видели хора да тичат. 17 минути по-късно той съобщава, че са в безопасност и са евакуирани.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.