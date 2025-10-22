Близо до Музея за съвременно изкуство в хърватската столица Загреб днес е имало стрелба, като по първоначална информация мъж е прострелял друг мъж, след което е избягал от местопроизшествието, съобщава Хърватското радио и телевизия (ХРТ / HRT).

На мястото на инцидента са изпратени екипи на спешна помощ, а полицията е обезопасила периметъра около музея.

В ход е и интензивно издирване на извършителя, за когото се смята, че се е укрил в един от близките блокове.

