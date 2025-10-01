Стотици хора излязоха по улиците на афганистанската столица Кабул, за да отпразнуват възстановяването на интернет връзката в цялата страна, информира БГНЕС.
Над 48 часа телекомуникационните мрежи бяха ограничени. Това предизвика както транспортен хаос, така и сериозни проблеми в различни сфери на работа.
Afganistan merkezli Tolo News kanalı:— Mahfil (@mahfildijital) September 30, 2025
Afganistan’da internet kesintisi bankacılığı vurdu.
Merkez bankası ve özel bankaların ödemeleri aksadı.
Kabil’de ATM’ler kapalı, nakit kuyruğu var.
Tüm uçuşlar ertelendi.
Devlet yetkililerinden konu ile alakalı hala açıklama yok. pic.twitter.com/URZisCtTtR
Пустите улици се изпълниха с хора, които разпространяваха новината, купуваха сладкиши и балони, а шофьорите на автомобили надуваха клаксоните си, предаде АФП.
„Градът отново е жив“, каза Мохамад Таваб Фаруки, управител на ресторант в Кабул, докато проверяваше телефона си.
