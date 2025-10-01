Стотици хора излязоха по улиците на афганистанската столица Кабул, за да отпразнуват възстановяването на интернет връзката в цялата страна, информира БГНЕС.

Над 48 часа телекомуникационните мрежи бяха ограничени. Това предизвика както транспортен хаос, така и сериозни проблеми в различни сфери на работа.

Пустите улици се изпълниха с хора, които разпространяваха новината, купуваха сладкиши и балони, а шофьорите на автомобили надуваха клаксоните си, предаде АФП.

„Градът отново е жив“, каза Мохамад Таваб Фаруки, управител на ресторант в Кабул, докато проверяваше телефона си.

