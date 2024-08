17-годишната Шитал Деви вдига лъка си, зарежда стрела и внимателно се прицелва в целта си, която се намира на около 50 метра пред нея. Изражението на лицето ѝ говори за огромно фокусиране.

Същото прави и нейният опонент в тренировъчна академия в Индия.

Разликата е, че Деви е седнала на стол. Тя вдига лъка с десния си крак, изтегля тетивата с дясното си рамо и пуска стрелата със силата на челюстта си.

Това, което никога не се променя през целия този процес, е спокойствието е в Деви.

17-годишното момиче от индийската област Джаму е родено с фокомелия - рядко вродено заболяване, с което тя става първата в света и единствената активна жена стрелец с лък, която се състезава без ръце. Нейната история е за силата на духа, но и за целеустремеността, когато си наясно какво искаш.

Шитал Деви е златен медалист от Азиатските параигри, а сега се подготвя за Параолимпийските игри, които започват на 28 август в Париж.

"Усещам мотивацията в мен"

„Вдъхновена съм да спечеля златото. Винаги, когато видя медалите, които съм печелила до момента, усещам мотивацията в мен - да завоювам още. Тъкмо съм започнала“, споделя Шитал пред Би Би Си.

Около 4400 спортисти от цял ​​свят ще вземат участие в 22 спорта на параолимпийските игри тази година.

Стрелбата с лък е част от игрите от първото им издание през 1960 г. Докато държави като Великобритания, САЩ и Южна Корея доминират в броя на медалите, Индия има само един бронзов медал в 17 издания.

Парастрелците са групирани в категории в зависимост от тежестта на тяхното увреждане.

Разстоянията, на които трябва да стрелят, също се различават в зависимост от класификация на спортиста. Тя се определя и от това дали стрелецът може да използва помощни устройства като инвалидни колички и други средства.

Стрелците, състезаващи се в категория W1, са с инвалидни колички, с увреждане на поне три от четирите си крайника и с ясна загуба на мускулна сила, координация или обхват на движение.

Тези, които се състезават в отворената категория, имат увреждане на горната или долната половина, или на едната страна на тялото си. Te използват инвалидна количка или имат увреждане на равновесието, стрелят изправени или седнали на стол.

В момента Деви е първа в световната ранглиста в своята категория.

