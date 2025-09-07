Служителите в лондонското метро започват серия от стачни действия от днес. Протестът ще доведе до блокиране на мрежата и ще причини огромни неудобства на пътниците в британската столица, предава Ройтерс.

На пътниците се препоръчва да приключат пътуванията си до 18:00 ч. днес, като се очаква почти никакви влакове на метрото да не се движат между понеделник и четвъртък.

Освен това в тези дни няма да функционира и леката железопътна линия Docklands Light Railway, която свързва финансовите центрове Canary Wharf и City of London.

Профсъюзът на железопътния, морския и транспортния сектор (RMT) заяви, че спорът е свързан със заплащането, преумората на служителите, смените и искането за намаляване на работната седмица.

„Те не искат огромни суми, но умората и екстремните смени са сериозни проблеми, които оказват влияние върху здравето и благосъстоянието на нашите членове“, заяви генералният секретар на RMT Еди Демпси.

Transport for London, която управлява мрежата на обществения транспорт в столицата, заяви, че синдикатът ще приеме само споразумение, което води до намаляване на работната седмица, като персоналът обикновено работи 35 часа. Тя заяви, че е работила усилено за разрешаване на спора и е предложила на персонала увеличение на заплатите с 3,4%.

Въпреки че TfL заяви, че ще има сериозни смущения, някои влакове в столицата ще се движат по време на стачката.

Линията „Елизабет“, която обслужва влаковете до летище Хийтроу, и надземната железопътна мрежа ще функционират нормално, но някои гари ще бъдат засегнати от прекъсвания. TfL съобщи, че влаковете вероятно ще бъдат изключително натоварени.

Освен вероятните затруднения за пътуващите и туристите, стачките накараха британската рок група Coldplay да пренасрочи два концерта на стадион „Уембли“ тази седмица, а американският певец Post Malone също отложи двете си изяви в Лондон за по-късно през месеца.

