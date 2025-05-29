Спасиха парапланерист, заклещил се в дърво. Инцидентът е станал в сряда, докато мъжът летял над хълмовете близо до Коста ди Солио, Италия.
Мъжът е останал да виси на около 10 метра над земята. Първоначално той е локализиран с дрон. След това е изпратен хеликоптер.
Пожарникар е стигнал до мъжа и след като се уверил, че е невредим, е свален безопасно на земята.
Операцията била успешна и парапланеристът бил спасен без наранявания.
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