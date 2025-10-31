11 доживотни присъди произнесе съдът по делото за смъртоносния пожар през януари в луксозен хотел в ски курорт в Турция, в който загинаха 78 души.

Осъдени на доживотен затвор при строг режим заради смъртта на 34 деца, са собственикът на хотела Халит Ергюл, съпругата му Емине Ергюл и дъщерите им Елиф Араз и Джейда Хаджъбекироглу, които са част от ръководния състав на хотела, съобщи турската частна телевизия НТВ, цитирана от БТА.

Снимка: Ройтерс

Същата присъда получиха главният мениджър Емир Арас, управителят Зеки Йълмаз, заместник-кметът на Болу Седат Гюленер и директорът на друг хотел Ахмет Демир.

Останалите трима, за които съдът в Болу произнесе доживотно лишаване от свобода при строг режим, са финансовият директор Кадир Йоздемир, заместник-началникът на пожарната Кенан Джошкун и пожарникарят Ърфан Аджар.

Всички 11 обвиняеми получиха и по 44 присъди от по 24 години и 11 месеца затвор за смъртта на останалите жертви без право на намаления на наказанията, информира "Тюркийе тудей".

Докато се четеше присъдата, Емине Ергюл се почувства зле и беше изпратена линейка.

Обявяването на присъдите беше посрещнато с аплодисменти в съдебната зала. На заседанието присъстваха подсъдими, ранени в пожара, семействата на загиналите, роднини на подсъдимите и адвокати на двете страни.

Снимка: Ройтерс

Заради мащаба на делото заседанието се състоя в специално обособена зала в местно училище. Мерките за сигурност вътре и около залата бяха засилени, а улиците около мястото бяха затворени за движение.

Общо 78 души загинаха, а над 130 пострадаха в пожара, обхванал на 21 януари 12-етажния хотел "Гранд Картал" в курорта Карталкая в северозападния окръг Болу.

Снимка: Ройтерс

Трагедията стана по време на зимната ваканция на учениците, когато в хотела са били настанени 238 гости. Много от тях се опитаха да се спасят, скачайки през прозорците или спускайки се от стаите с въжета от чаршафи.

Според публикации в медиите проведените разследвания са установили много нередности и занижен контрол, някои от които е можело да бъдат отстранени и да се избегне големият брой жертви.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK