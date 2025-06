Поройни дъждове залаха южния американски щат Тексас и предизвикаха тежки наводнения, при които са загинали най-малко 11 души и десетки изчезнали.

Стихийните валежи започнали в района на Сан Антонио. Улиците започнали да се пълнят скоростно с вода, изхвърляйки автомобили от пътищата, съобщават местните медии.

Наводненията започнали след бури в сряда вечерта и продължили и в четвъртък, като и към петък ситуацията станала критична. Особено тежко пострадал районът около река Саладо, където били отнесени 15 автомобила, според полицейския началник на Сан Антонио.

Общо 19 души били повлечени от водата – 10 били спасени от екипи на място, двама успели да се измъкнат сами, а четирима били откарани в болница с леки наранявания. Останалите все още се издирват.

UPDATE: 11 are confirmed dead and several still missing after Thursday’s flooding in San Antonio, hitting the West Side and Northeast Side—near Loop 410 and Perrin Beitel. Heavy rains (up to 7 inches) swept away 15+ vehicles, with SAFD rescuing dozens but struggling to locate all… pic.twitter.com/SqONw4IPW4