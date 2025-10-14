Слух за безплатни картофи доведе до кражба на 150 тона реколта за един ден

Фалшива мълва, че фермер раздава безплатни картофи, предизвика наплив на поле в южна Полша, където селяните отнесоха около 150 тона реколта за един ден.

Предприемачът и собственик на дестилерия Петр Грита купил картофите ден по-рано и решил да ги остави временно на нивата си в село Домбровица.

Но след като в социалните медии започнали да се появяват съобщения, че картофите са безплатни, стотици хора се събрали на нивата с коли и камиони, пише tvpworld.com.

На следващия ден почти целият запас на стойност около 14 000 евро бил изчезнал.

Кметът на селото Тадеуш Лапка каза пред Polsat News: „Около обяд получих обаждане, че можем да вземем картофи. Когато пристигнах, имаше коли, трактори и хора, които пълнеха чували.“

Някои местни жители по-късно върнали картофите, след като разбрали, че не са безплатни.

Но Грита вече предупредил, че другите могат да понесат правни последствия и нарече инцидента кражба.

„Ако някой е взел чувал – добре, може би е имал нужда от него. Но трактори? По-добре да дойдат да поговорят с мен, защото ще говоря с кмета и ако това не се реши доброволно, прокурорът ще трябва да се намеси“, закани се предприемачът.