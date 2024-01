Самолетът на авиолиниите на Аляска е имал наложени ограничения за летене заради повишено налягане в машината дни преди инцидента в петък, сочат разследващите.

Пилотите са докладвали за предупредителни светлини при три предишни полета, заявиха от Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ.

В резултат на това авиокомпанията не е позволила на самолета да извършва полети на дълги разстояния над вода.

Междувременно американски следователи са открили липсващия компонент от самолета „Бойнг 737“, който кацна аварийно. Блокиращото устройство на вратата е било намерено в заден двор на къща в предградията от учител, идентифициран само като Боб от квартал „Сидър Хилс“, Портланд.

NTSB is looking into an incident related to Alaska Airlines Flight 1282, which had been operational for just 10 weeks.



Live update https://t.co/c6FdDoNvp0#USA #AlaskaAirlines $ALK https://t.co/BaH7Be4ujx pic.twitter.com/eSOB7XtOwF