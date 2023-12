Нова страница в отношенията между Гърция и Турция. Това стана ясно от изявленията на двете страни след историческата визита на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Атина.



Ердоган пристигна в имението "Максимус" при безпрецедентни мерки за сигурност. Повече от час и половина продължи срещата между него и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

Лидерите на двете държави обсъждаха теми, свързани с двустранното сътрудничество. Подписаха се 15 споразумения за сътрудничество с акцент икономика, туризъм и миграция.

„Изключително важно е, че през последните месеци двете страни вървим по спокоен път. Гърция и Турция, Турция и Гърция трябва да живеят мирно. Трябва да се изговорят различията, които са известни, и да се обсъждат, и да се търсят решения“, заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

„Искаме да превърнем Егейско море в море на мира и сътрудничеството. Както Турция, така и Гърция, искаме да дадем пример на целия свят с взаимните стъпки, които ще предприемем. Казвам го открито - няма проблем между нас, който да не може да бъде разрешен“, каза турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Турският президент разговаря и с гръцкия президент Катерина Сакеларопулу.

President Erdogan meets with Greek President Sakellaropoulou:



- Türkiye-Greece High Level Cooperation Council will usher in new period of relations between our countries

- Our ministers are holding talks with each other to improve relations

- We hope to increase trade to $10B pic.twitter.com/wPR9jknrTC