След руските бомбардировки: Електрозахранването в "Чернобил" е възстановено

Инцидентът не е довел до изтичане на радиоактивност

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:53 ч. 02.10.2025 г.

Ситуацията се нормализира в старата атомна електроцентрала в "Чернобил", Украйна, след прекъсване на електрозахранването, причинено вчера от руски бомбардировки в близост, съобщиха властите.

Според Киев, удари с руски дронове по електропреносна инсталация са причинили прекъсване на електрозахранването за повече от три часа, което е засегнало металната изолация на аварийния реактор, съдържащ високорадиоактивни елементи.

Според Украйна инцидентът не е довел до изтичане на радиоактивност.

След руските бомбардировки: Електрозахранването в "Чернобил" е възстановено

„Днес всичко функционира нормално“, увери пред АФП пресслужбата на Министерството на енергетиката.

„Електрозахранването е възстановено“ и обектът „функционира в обичаен режим“, потвърди пресслужбата на администрацията на зоната за изключване на Чернобил, която обгражда централата в радиус от 30 километра.

Прекъсването засегна новата защитна конструкция, покриваща както експлодиралия реактор, така и първия бетонен „саркофаг“, построен набързо в първите месеци след катастрофата, за да се предотврати изтичането на радиоактивни материали.

От друга страна, старата покривна конструкция, свързана с друга електропроводима линия, и двата склада, съдържащи тонове отработен ядрен гориво, не са били засегнати.

„Те не са били отделени“ от електрозахранването, увери пресслужбата.

АЕЦ „Чернобил“ се намира в северната част на Украйна, на около 100 километра от Киев.

През 1986 г. тя беше сцена на най-тежката ядрена авария в историята, а последният й реактор беше затворен през 2000 г.

Руската армия окупира централата в началото на инвазията си в Украйна през 2022 г., преди да се оттегли от тази зона няколко седмици по-късно.

През февруари новата защитна ограда на Чернобил беше леко засегната от руски боен дрон, според Киев.

Друга украинска атомна електроцентрала, тази в Запорожие (юг), окупирана от Русия, беше бомбардирана няколко пъти, без да доведе до радиоактивно замърсяване. 

