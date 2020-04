Петролът шокира пазарите, след като снощи за първи път в историята се срина под нула долара за барел.

Този понеделник нефтът с доставка за май достигна до -38 долара за барел. Причината е притеснението на инвеститорите, че заради зануленото потребление на гориво в резултат на пандемията от коронавирус, няма да има къде да се складира петролът.

Но ако барел струва -38 долара това, за съжаление, не означава, че на бензиностанциите, ще ни дават пари, за да зареждаме.

Макар фючърсите за май да се сринаха под нула долара за барел и това да влезе в историята, тъй като суровият петрол никога не е бил под нулата, котировките за юни и следващите месеци остават ниски, но засега стабилни - малко над 22 долара за барел.

„Сега въпросът е какво се случва с доставките за юни. Дали и те ще поевтинеят. И понеже няма да има нови складови мощности скоро, вероятно те ще последват поевтиняването за май“, обяснява пазарният анализатор Андрю Лебов.

Производителките от ОПЕК от 1 май драстично намаляват производството, което би трябвало да стабилизира пазара. Борсовите колебания обаче няма да свалят цената на бензина за крайния потребител с повече от 5 до 10 процента, според експерти. Но от борсовия срив изглежда ще се възползва правителството.

„Ние ще запълним стратегическия си петролен резерв. Искаме да купим 75 милиона барела“, заяви президентът Тръмп.

Освен да пълни резерва, Тръмп обяви със среднощен туит в понеделник, че спира временно имиграция към Съединените щати, за да предпази работните места на американците.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!