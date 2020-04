Британският министър-председател Борис Джонсън е приет в болница, съобщават медиите на Острова.

Това се случва 10 дни след положителната му проба за COVID-19. От правителствената пресслужба информират, че хоспитализацията на премира е по лекарска препоръка. Уточняват, че той продължава да има висока температура.

„Това е предпазна стъпка, тъй като министър-председателят продължава да има симптоми на коронавирус 10 дни след положителната проба", допълват говорителите на кабинета.

Медиите във Великобритания посочват, че Джонсън ще продължи да ръководи правителството и поддържа контакт с всички министри. Според BBC, британският премиер е настанен в лондонска болница, за да му се направят допълнителни изследвания и ще остане там „колкото е необходимо".

