Служители в Камарата на депутатите, долната камара на бразилския Конгрес, трябваше да използват чадъри на закрито, тъй като дъждовната вода течеше от покрива на сградата.

Heavy rains in Brazil have caused at least eight deaths. Strong storms with up to 100mm of rain per day, 100km/h winds, and hail have left over a million households without power in Sao Paulo. pic.twitter.com/36KTqZNomp