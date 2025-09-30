40-годишната Нина Кутина, която възмути световната преса, след като беше открита да живее в пещера в Индия с двете си малки дъщери, се е прибрала в Русия. Това потвърди пред Би Би Си служител от Службата за регистрация на чужденци (FRRO), пожелал анонимност.

Кутина и момичетата ѝ – на шест и пет години – бяха спасени на 9 юли от полицаи при рутинен обход в гора в южния щат Карнатака. Тъй като жената нямала валидни документи за престой в Индия, тя и децата ѝ бяха настанени в център за задържане на чужденци.

Миналата седмица Висшият съд в Карнатака разпореди федералното правителство да издаде документи за майката и децата, за да могат да се върнат в Русия. Те напуснали Индия на 28 септември. С тях заминал и малолетният ѝ син от друга връзка, който по-късно бил открит да живее в щата Гоа.

Спор за родителските права

Израелският бизнесмен Дрор Шломо Голдщайн, живеещ в Гоа, заведе дело, твърдейки, че е баща на двете момичета. Той поиска съдът да спре изпращането на децата в Русия и настоя за тяхното попечителство.

Съдът обаче постанови, че въпреки неговите претенции, майката и децата „по необясними причини“ са били открити да живеят в изолирана пещера. Голдщайн не успял да даде приемливо обяснение защо са били там. Засега той не е коментирал решението на съда. Има възможност да обжалва, но не е ясно дали евентуално решение в негова полза би могло да върне децата в Индия.

По-рано той заяви пред индийски телевизионен канал, че Кутина е напуснала Гоа без да го уведоми и че е подал жалба в полицията. По думите му, той дълго време се е грижил за нея и децата.

Живот в пещери

Полицаите, които открили Кутина и децата ѝ, разказаха, че при обход близо до хълмовете Рамтърта в гората Гокарна забелязали пъстри дрехи, окачени на входа на пещера, закрит с шарени сарита. Оттам изскочило малко русо момиченце, а вътре били майката и другото дете.

Тримата имали само постелки, дрехи, пакетирани спагети и няколко хранителни продукти. Пещерата обаче течала и била опасна заради змии, диви животни и свлачища през дъждовния сезон.

Полицаите цитирали Кутина да казва:

„Животните и змиите са наши приятели. Хората са опасни“.

Тя твърдяла, че е живяла по този начин и в Гоа, където дори родила най-малката си дъщеря в пещера.

В интервю за индийската агенция ANI жената защити избора си, като каза, че тя и децата ѝ са щастливи и че „природата дава добро здраве“.

Спорът в съда

Адвокатът на Голдщайн, Бийна PK, настоя, че връщането на децата в Русия не е в техен интерес, позовавайки се на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за децата на щата Гоа от 2003 г.

Но представителят на федералното правителство Арвинд Камат подчерта, че това не може да се счита за депортация, тъй като самата Кутина е написала писмо до руското посолство с молба да се върне в родината си.

Съдебните документи показват, че руското посолство е издало спешен прозорец за пътуване между 26 септември и 9 октомври, в рамките на който семейството се е завърнало.

